Gianni Morandi a TvBlog: la mia canzone delle canzoni del Festival di Sanremo (Di mercoledì 2 settembre 2020) Proprio in questi giorni su TvBlog è online un torneo in cui chiediamo ai nostri lettori di eleggere la loro canzone preferita fra quelle che hanno vinto il Festival di Sanremo. Attraverso 7 post, decennio per decennio, andremo a scegliere la canzone preferita dei nostri lettori, per poi mettere in gara le dieci prime classificate arrivando cosi ad eleggere la canzone delle canzoni vincitrici del Festival di Sanremo. Maria De Filippi a TvBlog: la mia canzone delle canzoni del Festival di Sanremo Maria De Filippi sceglie la sua canzone preferita fra tutte ... Leggi su blogo

Raiofficialnews : Quattro squadre con quattro capitani: Gianni Morandi, Raoul Bova, Salmo, @AmorosoOF. #LaPartitaDelCuore – Edizione… - Radio_Manbassa : Gianni Morandi - Bella signora - toysblogit : Gianni Morandi a TvBlog: la mia canzone delle canzoni del Festival di Sanremo - RadioOlbiaWeb : Adesso in onda Gianni Morandi - La mia nemica amatissima - radiolisola : #NowPlaying: Gianni Morandi - Se Puoi Uscire Una Domenica Sola Con Me -