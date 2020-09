Eriksen: “Inter scelta giusta, sono felice. Il Coronavirus ha avuto un impatto importante sul mio ambientamento” (Di mercoledì 2 settembre 2020) Christian Eriksen sui suoi primi mesi all’Inter Dal ritiro della Nazionale danese, Christian Eiksen, arrivato all’Inter nel mercato di gennaio, ha parlato dei suoi primi mesi in nerazzurro in un’intervista concessa ai microfoni di DR Sporten. “Ho cercato di mettere nelle gambe più minuti possibile. Ho avuto qualche giorno di vacanza, adesso sono in Nazionale e non ho ancora avuto indicazioni su come andrà nel club quando tornerò. Sicuramente spero di tornare e che si riparta tutti da zero, poi bisognerà vedere cosa pensa davvero l’allenatore. Ero abituato ad essere sempre titolare, ora sto vivendo una situazione nuova, bisogna elaborarla e solo dopo guardare indietro e vedere se sia stato giusto o sbagliato. Bisogna prendere tutto come viene. Sento di ... Leggi su intermagazine

