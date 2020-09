DAYDREAMER, anticipazioni puntata giovedì 3 settembre 2020 (Di mercoledì 2 settembre 2020) anticipazioni puntata DAYDREAMER – Le Ali del Sogno di giovedì 3 settembre 2020:Leggi anche: UNA VITA, anticipazioni puntata di giovedì 3 e venerdì 4 settembre 2020La Fikri Harika organizza un campeggio per provare i prodotti “Compass Sport”; il fine dei dipendenti è quello di trovare uno slogan e l’idea principale per la campagna pubblicitaria per Ceyda, la cliente rappresentata da Gamze (una vecchia amica di Can). Intanto, Fabbri raggiunge il campeggio e decide di sfidare Can in alcune prove, finendo per provocare la gelosia tra il nostro protagonista e Sanem. Quest’ultima, gelosa di Gamze e delle sue capacità sportive, si cimenta in un gioco in stile caccia al tesoro ... Leggi su tvsoap

