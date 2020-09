Berlusconi positivo al coronavirus: come sta e dove si trova ora (Di mercoledì 2 settembre 2020) Silvio Berlusconi, dopo essersi sottoposto al tampone, è risultato positivo al coronavirus. Il leader di Forza Italia ha provveduto a fare il test dopo aver soggiornato di recente in Sardegna, isola che negli ultimi giorni è stata al centro della cronaca dello Stivale per aver fatto registrare un alto numero di nuovi casi di Covid-19, … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

you_trend : ?? #BREAKING Silvio #Berlusconi è risultato positivo al #Coronavirus - fanpage : Covid, Silvio #Berlusconi è positivo al tampone - Agenzia_Ansa : ++ BERLUSCONI POSITIVO AL COVID ++ #ANSA - momperiglia : RT @Labbufala: Silvio #Berlusconi positivo al Covid. La quarantena la farà Paolo. - MaialiNelCielo : RT @MaialiNelCielo: Silvio Berlusconi positivo al covid #berlusconi #Zangrillo -