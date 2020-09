Lexus, le nuove UX 300e e LC Convertible conquistano Venezia (Di martedì 1 settembre 2020) Lexus a Venezia è ormai una certezza. Il luxury brand giapponese è, per il quarto anno consecutivo, Auto Ufficiale della Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica - La Biennale di Venezia, che si svolgerà al Lido dal 2 al 12 settembre 2020. Ci saranno trentasei auto a disposizione degli ospiti, tra cui la nuovissima Lexus UX 300e, cioè la prima Lexus elettrica, e la favolosa LC Convertible. La garanzia di far vivere esperienze uniche, di suscitare emozioni nuove e di scatenare passioni, sono solo alcuni dei valori che uniscono il mondo del cinema e Lexus. Per questo il grande cinema d’autore sarà la cornice ideale per ammirare le nuove Lexus. La UX ... Leggi su gqitalia

Guardando la Subaru BRZ potrebbe sorprendere il fatto che sia in listino dal 2012. Sarà perché è una sportiva vecchia scuola, sarà perché la linea non stanca mai, ma per lei e la gemella diversa Toyot ...

Negli ultimi anni Nissan è diventata un riferimento nel segmento delle vetture sportive grazie alla potentissima GTR. Ma nella gamma del Costruttore giapponese c’è anche un altro modello ad alte prest ...

