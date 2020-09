Eleonora Daniele torna con Storie italiane: "Focus su donne, lavoro e diritti negati" (Di martedì 1 settembre 2020) donne. lavoro. diritti negati, infanzia e emergenza abitati. Sono questi i principali Focus della nuova edizione di Storie italiane, il programma del daytime di Rai1 condotto da Eleonora Daniele. Che scalda i motori. Il suo format, un vero gioiellino del servizio pubblico, ha raccontato l'Italia durante il difficilissimo lockdown con ascolti record che hanno confermato la leadership alla giornalista veneta, da poco diventata mamma della piccola Carlotta (nata a maggio). Storie italiane sarà in diretta dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12. Il daytime della Rete ammiraglia Rai ha l'oro in bocca: in queste ore, infatti, è stato presentato il palinsesto autunnale in viale ... Leggi su liberoquotidiano

Eleonora_Buffon : RT @infocamere: E' iniziato il viaggio, non privo di ostacoli, verso la #reteunica ? 'Per la svolta #digitale non basta la spinta del gover… - zazoomblog : Eleonora Daniele sta tornando: la conduttrice è pronta a ripartire - #Eleonora #Daniele #tornando: - zazoomblog : Flavio Insinna Antonella Clerici Milly Carlucci ed Eleonora Daniele pronti a tornare in Tv - #Flavio #Insinna… - LorenzoScali5 : RT @AntoDamiano1996: Inizia Eleonora Daniele #techetechete - AntoDamiano1996 : Inizia Eleonora Daniele #techetechete -

Ultime Notizie dalla rete : Eleonora Daniele Eleonora Daniele sta tornando: la conduttrice è pronta a ripartire YouMovies Il direttore Coletta: 'Il day time di Rai 1 darà risposte al Paese con cinque conduttori liberi'

“Cinque volti che” spiega, "oggi possono essere la rappresentazione contemporanea del servizio pubblico": Marco Frittella del Tg1 e Monica Giandotti del Tg3 condurranno Unomattina; Eleonora Daniele ...

Alberto Matano, parla Stefano Coletta: “Incarna il servizio pubblico”

C’è stata la conferenza stampa dei volti che andranno a incarnare il servizio pubblico di Rai1 dal 7 settembre: Marco Frittella e Monica Giandotti a UnoMattina; Eleonora Daniele con Storie Italiane, A ...

“Cinque volti che” spiega, "oggi possono essere la rappresentazione contemporanea del servizio pubblico": Marco Frittella del Tg1 e Monica Giandotti del Tg3 condurranno Unomattina; Eleonora Daniele ...C’è stata la conferenza stampa dei volti che andranno a incarnare il servizio pubblico di Rai1 dal 7 settembre: Marco Frittella e Monica Giandotti a UnoMattina; Eleonora Daniele con Storie Italiane, A ...