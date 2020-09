Tour de France 2020: tutte le tappe, altimetria (Di lunedì 31 agosto 2020) Dal 29 agosto al 20 settembre si corre il Tour de France 2020, la corsa a tappe più importante del mondo che – come tutte le competizioni sportive – ha subito ritardi a causa della pandemia di Coronavirus. I corridori percorreranno 3.483 chilometri: da Nizza fino al classico arrivo agli Champs Elyseé. In tutto 21 tappe. Meno occasioni per i velocisti e già due arrivi in salita nella prima settimana, in generale saranno 6 con ben 7 tappe di montagna. Nell’ultima settimana previsti tre arrivi in quota e la cronoscalata la Planche des Belles Filles. Ma quali sono le 21 tappe del Tour de France 2020? Di seguito l’elenco con tutti i dettagli. Prima tappa ... Leggi su tpi

RaiSport : #TDF2020 2ª tappa Strepitoso #Alaphilippe! Per lui vittoria di tappa e maglia gialla ?? ?? - Gazzetta_it : Nizza per Nizzolo: “Se prendo la maglia gialla la regalo a Messi: così si decide a venire all’Inter”… - SkySport : Tour de France 2020: a Alaphilippe la tappa di oggi e la maglia gialla. Classifica - RaiSport : #Cpa: 'Dai corridori prova di buon senso' Così l'Associazione dei Ciclisti Professionisti dopo le numerose cadute… - TerrinoniL : Tour de France, terza tappa da Nizza a Sisteron: tocca a Viviani? -