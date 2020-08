Summit Oms Europa. Speranza: "Non lasciare che i bimbi siano vittime nascoste della pandemia" (Di lunedì 31 agosto 2020) Il ministro della Salute tra gli organizzatori dell'incontro con i rappresentanti di 53 Paesi. L'obiettivo: dare indicazioni su procedure condivise, al di là delle differenti situazioni dei Paesi dell'Unione Leggi su repubblica

StraNotizie : Summit Oms Europa. Speranza: 'Non lasciare che i bimbi siano vittime nascoste della pandemia' - CorriereQ : Summit Oms Europa. Speranza: “Non lasciare che i bimbi siano vittime nascoste della pandemia” - globalistIT : - simonedallora : RT @HuffPostItalia: Roberto Speranza al summit Oms con 53 Paesi: 'Salute e scuola, di pari passo' - HuffPostItalia : Roberto Speranza al summit Oms con 53 Paesi: 'Salute e scuola, di pari passo' -

Ultime Notizie dalla rete : Summit Oms

“È in corso l’incontro con i nostri Stati membri sulla riapertura delle scuole. Roberto Speranza ha ribadito l’impegno per prove più forti e per trovare un equilibrio tra la protezione della salute e ...“Diritto alla salute e diritto all’istruzione devono camminare insieme. Oggi, in rappresentanza dell’Italia, ho promosso con l’Oms una conferenza sulla riapertura delle scuole in sicurezza a cui hanno ...