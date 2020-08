Mtv Vma 2020: il trionfo di Lady Gaga. Tutti i vincitori (Di lunedì 31 agosto 2020) In un’edizione in cui si temeva che i premi non sarebbero stati consegnati per via dell’emergenza coronavirus, migrare in un pianeta lontano, dove le nuvole sono rosa e le tutine hanno specchietti metallici, sembrava l’unica soluzione possibile. E così gli Mtv Vma 2020 si spostano da New York a Chromatica, la terra immaginaria che dà il titolo al settimo album in studio di Lady Gaga, regina indiscussa della cerimonia non solo per una performance live, la prima dopo il Covid, destinata a rimanere negli annali, ma soprattutto per i premi che ritira sul palco con abiti e mascherine diverse, sempre più grata e sempre più sorpresa per i risultati raggiunti. A fronte di ben nove nomination, Lady Gaga si porta a casa cinque statuette, quelle più di «peso», tra cui Artista dell’Anno, Canzone dell’Anno per Rain On Me, Miglior Tricon – premio che riconosce un artista in tre o più discipline – e Miglior Featuring, sempre per Rain On Me, condiviso insieme alla collega Ariana Grande, anche lei vincitrice di quattro categorie. https://www.youtube.com/watch?v=5D4vjndnB0w Leggi su vanityfair

mtvitalia : Stanotte hai un appuntamento con Maluma ?? Ti aspettiamo per la grande notte dei #VMA alle 2 in contemporanea con gl… - mtvitalia : 'Abbiamo trasformato in diamanti le nostre lacrime che cadevano come una pioggia infinita' ?? #LadyGaga… - mtvitalia : La prima esibizione live dei BTS su #Dynamite è ai #VMAs 2020: in onda in diretta nella notte tra il 30 e il 31 ago… - marinellazetti : Lady Gaga riceve 5 statuette agli Mtv Vma 2020 e canta sempre con la mascherina. #LadyGaga #MTVVMAs - Inprimeit : Mtv Vma 2020: il trionfo di Lady Gaga. Tutti i vincitori -