Italia, Chiellini: “Vorrei giocare gli Europei, tornare qui mi riempe di gioia. I nostri giovani…” (Di lunedì 31 agosto 2020) La conferenza stampa di Giorgio Chiellini.La Nazionale Italiana si è riunita a Coverciano per prepararsi alle due imminenti sfide contro Bosnia e Olanda: gli azzurri, guidati dal ct Roberto Mancini, dovranno dimostrare durante questi appuntamenti di meritarsi la convocazione agli Europei del 2021.Durante il ritiro il difensore della Juventus, Giorgio Chiellini, è intervenuto in conferenza stampa affrontando la tematica della ripresa del calcio dopo il lockdown per il Coronavirus:"Dopo i primi test, stiamo vivendo normalmente questa situazione. E' stato strano dover giocare per tanti mesi a porte chiuse, senti tutto, non c'è l'emozione che hai quando ci sono tante persone. Ci auguriamo che al più presto possano ... Leggi su mediagol

Mediagol : #Italia, #Chiellini: “Vorrei giocare gli Europei, tornare qui mi riempe di gioia. I nostri giovani…” - Nicrom75 : Ti capisco ma sarebbe anche il caso di dedicarsi solo al club a questo punto, dato gli infortuni cronici.… - Mediagol : ##Italia, Chiellini: 'Vorrei giocare gli Europei, tornare qui mi riempe di gioia. I nostri giovani...'… - sportli26181512 : Chiellini: 'Juve, un anno complicato. Sarri? Grande rispetto, lo scudetto non era scontato': Chiellini: 'Juve, un a… - sportli26181512 : Chiellini: 'Con Pirlo resettato il rapporto passato. Sarri? Andrea conosce l'ambiente': Dal ritiro dell'Italia a Co… -