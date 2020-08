UFFICIALE Crotone, primo contratto da professionista per Rodio (Di domenica 30 agosto 2020) Il Crotone ha blindato il giovane centrocampista Francesco Rodio Attraverso un comunicato UFFICIALE, il Crotone ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per il giovane centrocampista Francesco Rodio. «Il Football Club Crotone annuncia che il calciatore Francesco Rodio ha firmato con il Club il suo primo contratto da professionista: il giovane centrocampista si lega ai colori rossoblù sino al 30 giugno 2023. Classe 2001, Crotonese doc, Rodio ha fatto tutta la trafila nel settore giovanile pitagorico e lo scorso anno è stato aggregato alla Prima squadra esordendo in Serie B ... Leggi su calcionews24

Noovyis : (Ufficiale: Crotone, primo contratto da professionista per Rodio) Playhitmusic - - Fprime86 : RT @CalcioPillole: #Crotone, Marco #Festa, portiere classe 1992, rimarrà per altre due stagioni. Lo comunica il club sui suoi canali uffic… - CalcioPillole : #Crotone, Marco #Festa, portiere classe 1992, rimarrà per altre due stagioni. Lo comunica il club sui suoi canali… - sportli26181512 : Crotone, Festa rinnova fino al 2022: è ufficiale: Prolungamento biennale per il portiere classe 1992, che vanta due… -

Ultime Notizie dalla rete : UFFICIALE Crotone UFFICIALE: Crotone, blindato fino al 2023 il centrocampista Rodio. Ora in prestito per crescere TUTTO mercato WEB UFFICIALE Crotone, primo contratto da professionista per Rodio

Attraverso un comunicato ufficiale, il Crotone ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per il giovane centrocampista Francesco Rodio. «Il Football Club Crotone annuncia che il cal ...

Coronavirus, ultime notizie. Crisanti: il governo mi ha chiesto un piano per fare 300mila tamponi al giorno

Isolati prontamente a Forte dei Marmi (Lucca) nove casi di positività emersi in un locale. La proprietà, in accordo con il sindaco Bruno Murzi, ha chiuso immediatamente l'attività prima ancora di rice ...

Attraverso un comunicato ufficiale, il Crotone ha annunciato la firma del primo contratto da professionista per il giovane centrocampista Francesco Rodio. «Il Football Club Crotone annuncia che il cal ...Isolati prontamente a Forte dei Marmi (Lucca) nove casi di positività emersi in un locale. La proprietà, in accordo con il sindaco Bruno Murzi, ha chiuso immediatamente l'attività prima ancora di rice ...