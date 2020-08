Prossimi 45 giorni, rischio alluvionale. Commentiamo previsioni CENTRI METEO (Di domenica 30 agosto 2020) Vediamo nel dettaglio le anomalie METEO climatiche prospettate: TEMPERATURA A 2 METRI La proiezione dei Prossimi 45 giorni indica modeste anomalia dalla norma, passando da una prima fase con valori sotto media, ad una persistenza di temperatura sopra la norma. L’anomalia maggiore si profilerebbe per l’Europa centro orientale, mentre quella dell’Atlantico patirebbe di temperature più basse. GEOPOTENZIALE 500 HPA Le correnti in libera atmosfera prevarranno da occidente, a tratti con una moderata ondulazione, con cenni di saccatura (instabilità) a promontori (bel tempo). Questa alternanza avrà un decisivo riflesso sulle precipitazioni. Ancora una volta saranno le regioni del Nord Italia ad esser maggiormente favorite dalle infiltrazioni di aria oceanica, ma queste non ... Leggi su meteogiornale

Ultime Notizie dalla rete : Prossimi giorni Forti temporali in Sardegna. Le previsioni per i prossimi giorni Sardegna Live Sardegna: piano Protezione Civile per il rientro di turisti positivi

La Protezione civile sta predisponendo un piano di rientro a casa, utilizzando navi o aerei dedicati, per le decine di turisti e lavoratori che sono risultati positivi al covid-19 dopo avere eseguito ...

Covid: stop di 2 giorni ad attività dei distretti sanitari di Sulmona e Pratola

Stop di 2 giorni delle prestazioni per sanificare i locali e riprendere subito in sicurezza l’attività. E’ la misura adottata dalla direzione sanitaria della Asl 1 per i distretti sanitari di Sulmona ...

