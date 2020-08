Maltempo, tragedia a Marina di Massa: morta una delle due bambine rimaste ferite a causa di una tromba d’aria (Di domenica 30 agosto 2020) Una delle due bimbe rimaste ferite nella notte a causa di un albero caduto sulla loro tenda per una tromba d’aria è morta. La terribile notizia è arrivata pochi minuti fa. La piccola, di soli tre anni, era rimasta ferita insieme ad una 14enne, ora ricoverata in terapia intensiva, e una 19enne ferita in modo lieve. E’ questo il tragico bilancio di una tromba d’aria che questa mattina ha scaraventato un albero su una tenda. Le tre vittime si trovavano insieme nel campeggio “Verde Mare” in località Marina di Massa, a Massa Carrara. Sul posto stanno ancora lavorando i vigili del fuoco.L'articolo Maltempo, tragedia a ... Leggi su meteoweb.eu

Un uomo disperso. Strade e ferrovie bloccate, paesi isolati con auto e case travolte dal fango. È il bilancio del maltempo che si è abbattuto sulle province settentrionali della Lombardia, in particol ...

24 ore Le Mans: tragedia sfiorata per un soffio [VIDEO VIRALE]

Quello che vedete nelle immagini dei due video che vi proponiamo (la stessa scena presa da due diverse angolazioni) è un incidente accaduto alla 24 ore di Le Mans che si sta disputando in queste ore.

