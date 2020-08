Sampdoria, per Falcone rinnovo e prestito al Cosenza (Di sabato 29 agosto 2020) GENOVA - Dopo le due presenze con la Sampdoria , per Wladimiro Falcone arrivano due buone notizie. Per il portiere classe 1995, infatti, non c'è solo l'ufficialità del rinnovo di contratto con i ... Leggi su corrieredellosport

GENOVA - Doppia novità per Wladimiro Falcone. Per il portiere della Sampdoria classe 1995, infatti, non c'è solo l'ufficialità del rinnovo di contratto con i blucerchiati fino al 30 giugno 2024, ma an ...

Calciomercato Sampdoria: offerta del Celtic per Colley, la situazione

Omar Colley al passo d'addio con la Sampdoria? La possibilità è reale, come l'interesse dalla Scozia del Celtic che avrebbe già avanzato una offerta al presidente Ferrero che però sarebbe stata respin ...

