Nubifragio in arrivo, è allerta arancione: avvistata tromba marina (Di sabato 29 agosto 2020) Il maltempo si sta spostando verso la Valpolcevera e il ponente genovese. Dal centro città si scorgono temporali e fulmini intensi. Intanto a Pegli si è formata poco fa una tromba marina. Ieri sera una tromba d’aria, sempre nel ponente ma a Voltri, ha quasi scoperchiato il tetto della Pam, ferendo lievemente un ragazzo. Sulla Liguria gli … L'articolo Nubifragio in arrivo, è allerta arancione: avvistata tromba marina Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia

Ossmeteobargone : RT @meteonetwork: Il #maltempo in arrivo sull'Italia interesserà le regioni settentrionali e parte di quelle centrali con #temporali anche… - tittigatto : RT @meteonetwork: Il #maltempo in arrivo sull'Italia interesserà le regioni settentrionali e parte di quelle centrali con #temporali anche… - meteonetwork : Il #maltempo in arrivo sull'Italia interesserà le regioni settentrionali e parte di quelle centrali con #temporali… - venegunden : #Nubifragio di Verona, qualche soldo in arrivo bisognerà pur spenderlo per mettere a punto elementi più sofisticati… -