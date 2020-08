Napoli, impennata di contagi a Posillipo: «Incidono il tenore di vita e la mobilità» (Di sabato 29 agosto 2020) Boom di contagi nel quartiere Posillipo, a Napoli. Si concentrano qui, scrive il Mattino, circa 18/24 casi ogni 10mila abitanti. Per la maggior parte dovuti ai rientri dalle vacanze. “Dopo Vomero e Chiaia, a cui si era aggiunto nelle settimane scorse San Carlo all’Arena, ora c’è anche Posillipo tra i quartieri di Napoli a maggiore incidenza epidemica per contagio da Sars-Cov-2: con 18/24 casi ogni 10mila abitanti diventa un luogo in cui si concentrano molti positivi al virus soprattutto dopo i test di screening effettuati al rientro dall’estero in queste settimane di agosto”. A interpretare il dato, sulle colonne del quotidiano, il direttore sanitario del Cotugno, Rodolfo Cotenna. «Il dato rappresenta una conferma, se ve ne fosse ancora bisogno ... Leggi su ilnapolista

zazoomblog : Coronavirus a Napoli contagi post vacanze: impennata a Posillipo - #Coronavirus #Napoli #contagi - napolista : Napoli, impennata di contagi a Posillipo: «Incidono il tenore di vita e la mobilità» Il direttore sanitario del Cot… - rep_napoli : Coronavirus, impennata in Campania: 138 nuovi positivi. De Luca: 133 sono giovani e asintomatici, vigileremo [aggio… - schnitzlerrr : RT @rep_napoli: Coronavirus, impennata in Campania: 138 nuovi positivi, un morto e 4 guariti [aggiornamento delle 17:50] - lightmoon972 : RT @rep_napoli: Coronavirus, impennata in Campania: 138 nuovi positivi, un morto e 4 guariti [aggiornamento delle 17:50] -

Ultime Notizie dalla rete : Napoli impennata Coronavirus a Napoli, contagi post vacanze: impennata a Posillipo Il Mattino PRIMA PAGINA IL MATTINO - Covid-19, incubo seconda ondata! Osimhen show, 3 gol in 7 minuti

Il quotidiano Il Mattino, edizione del 29 agosto 2020, tra poche ore in edicola, apre con l'emergenza coronavirus che non accenna a dare segnali di tregua, anzi, secondo il giornale partenopeo c'è pre ...

Coronavirus, impennata di contagi in Campania: 180 nuovi positivi

In Campania c’è stata un’improvvisa impennata di casi di Coronavirus, come ha annunciato il governatore Vincenzo De Luca. Sono 180 i nuovi positivi e visto l’imminente rientro a scuola la situazione è ...

Il quotidiano Il Mattino, edizione del 29 agosto 2020, tra poche ore in edicola, apre con l'emergenza coronavirus che non accenna a dare segnali di tregua, anzi, secondo il giornale partenopeo c'è pre ...In Campania c’è stata un’improvvisa impennata di casi di Coronavirus, come ha annunciato il governatore Vincenzo De Luca. Sono 180 i nuovi positivi e visto l’imminente rientro a scuola la situazione è ...