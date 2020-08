Lieve calo dei nuovi contagi, 1.444 Record di tamponi, quasi centomila (Di sabato 29 agosto 2020) AGI - Lieve calo del numero dei contagi da coronavirus in Italia: oggi si registrano 1.444 nuovi casi contro i 1.462 di ieri. Sono dunque 266.853 le persone colpite da Covid-19 dall'inizio dell'epidemia. E' quanto emerge dal bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. Un solo decesso nelle ultime 24 ore ed è stato segnalato in Veneto. Ieri erano stati 9. Il totale delle vittime è di 35.473. 'Boom' di guariti e dimessi nelle ultime 24 ore: sono stati 1.322 (ieri 348) e adesso sono 208.224 in tutto. Sono 121 le persone attualmente positive, 1.103 ieri, per un totale di 23.156. Le infezioni in corso sono così suddivise: 1.169 riguardano malati ordinari (-10 rispetto a ieri), 79 quelli ricoverati in terapia intensiva (+5) e 21.909 quelli in isolamento domiciliare. Per il quarto ... Leggi su agi

Agenzia_Ansa : Lieve calo dei contagi da #Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima dopo le 9 d… - corgi_lover : RT @Agenzia_Ansa: Lieve calo dei contagi da #Coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri). Una sola vittima dopo le 9 di ieri… - blogLinkes : Coronavirus: lieve calo dei contagi: +1.444, una sola vittima. Tamponi sfiorano quota 100 mila - ilSicilia : #EmergenzaCOVID19 #bollettino Coronavirus: lieve calo dei contagi in Italia, 29 i nuovi positivi nell’Isola… - settesere : Covid, positivi in lieve calo: oggi 'solo' 149 in regione di cui 20 nel ravennate #settesere #news -

Ultime Notizie dalla rete : Lieve calo Lieve calo dei contagi. Ma in Sardegna registrati 70 nuovi casi Avvenire Italia, lievissimo calo nei contagi (1.444 contro i 1.462 di ieri). Un morto

Lieve calo dei contagi da coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri) nelle ultime 24 ore. Una sola vittima, invece, dopo le 9 di ieri. Nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 m ...

Coronavirus, il bollettino del 29 agosto: in lieve calo i nuovi casi, solo un decesso

Economia - Lieve diminuzione dei nuovi casi da contagio di coronavirus in Italia oggi 29 agosto: nelle ultime 24 ore sono 1.444. Solo un decesso. ...

Lieve calo dei contagi da coronavirus in Italia: sono 1.444 (contro i 1.462 di ieri) nelle ultime 24 ore. Una sola vittima, invece, dopo le 9 di ieri. Nuovo record dei tamponi che sfiorano quota 100 m ...Economia - Lieve diminuzione dei nuovi casi da contagio di coronavirus in Italia oggi 29 agosto: nelle ultime 24 ore sono 1.444. Solo un decesso. ...