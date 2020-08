Grande Fratello Vip: Fulvio Abbate nel cast, ultime news (Di sabato 29 agosto 2020) Nuove indiscrezioni sulla quinta edizione del Grande Fratello Vip, in partenza su Canale 5 lunedì 14 settembre. Stando a quello che riporta il blog di Marida Caterini varcherà la porta rossa di Cinecittà anche lo scrittore, giornalista e opinionista Fulvio Abbate. Un nome decisamente inedito, mai trapelato fino ad oggi. Un personaggio che sicuramente regalerà … L'articolo proviene da Gossip e Tv. Leggi su gossipetv

ricpuglisi : È un'idea di Rocco Casalino? L'Italia è l'Italia, non è il Grande Fratello. - trash_italiano : Sorridi. Mancano solo 2/3 settimane a Pomeriggio 5, Forum, Uomini e Donne, Grande Fratello Vip, Temptation Island, Live - Non è la d'Urso. - ItaliaViva : Qualcuno nel governo fa confusione tra realtà e il Grande Fratello, ma bisogna studiare, per evitare di confondere… - scalatore53 : @AdryWebber E su questi ignoranti che il governo preme.. Altrimenti sarebbero già spariti da tempo.. Povera Italia… - donatda : #Repost -