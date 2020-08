Roma, altro positivo al Covid: è Bruno Peres (Di venerdì 28 agosto 2020) Terzo positivo al Covid in casa Roma. Dopo Mirante e Carles Perez oggi ha annunciato l'esito del tampone Bruno Peres. Io brasiliano, come i compagni, lo ha reso noto con un post su Instagram: '... Leggi su gazzetta

luviggiOne : @DFrancechini @arde75 @Ciappi79 @ComuneMI Lisbona come Roma sorge sui 7 colli altro che 'salita', il 28 è turistico… - bwin1966 : RT @MASSolid1: @FabiusMarco Già organizzato. 5 settembre a Roma, ci saranno donne e uomini etero se vuoi puoi portare anche tua moglie. Ci… - 7colli1 : @rep_roma che significa che un altro pezzo di italia vada in fumo, magari per una moschea? - sportli26181512 : Roma, altro positivo al Covid: è Bruno Peres. Allenamenti rinviati: Roma, altro positivo al Covid: è Bruno Peres. A… - MondoNapoli : Coronavirus - Positivo un altro calciatore della Roma: i dettagli - -