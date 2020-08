L'ira di Andrea Pucci: "Teatri chiusi ma la Festa dell'Unità si fa. Che vi mordano le zanzare" - (Di venerdì 28 agosto 2020) Novella Toloni Il comico, prossimo conduttore de La Pupa e il Secchione, ha lanciato un'ironica stoccata alla Sinistra che, mentre Teatri, cinema e feste paesane rimangono vuoti, continua a occupare le piazze con le sue feste dell'Unità Due pesi e due misure. Sembra essere questo il filo conduttore di questa strana estate pandemica. Mentre le discoteche tornano a chiudere le porte e Teatri e cinema non hanno mai riaperto, pullulano le feste dell'Unità in giro per l'Italia. E a pagare il duro scotto dell'emergenza coronavirus, dall'inizio della fase 2, sono ancora una volta gli artisti e gli operatori che nei cinema e nei Teatri lavoravano. Così, dopo mesi di stop forzato, alla notizia ... Leggi su ilgiornale

Tim-Tiscali: intesa ufficiale per coinvestire in rete FiberCop

Via libera del Governo al percorso individuato da Cdp e Tim per la creazione di una società unica per gestire la rete a banda larga – Firmato con Tiscali un protocollo d’intesa per definire i termini ...

