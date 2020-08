Decorazioni semplici e delicate per le unghie (Di venerdì 28 agosto 2020) Realizzare nail art semplici è possibile anche senza essere un’estetista professionista e adatte a tutte coloro che vogliono sempre avere mani curate e originali senza esagerare. Grazie alle Decorazioni sulle unghie è possibile rendere i propri outfit unici e divertenti, nonché risultare sempre eleganti o alla moda. La decorazione delle unghie può essere un vero tocco di originalità in grado di contraddistinguere subito una persona. Le unghie decorate possono essere realizzate attraverso diverse tecniche e con diversi materiali. La più classica e famosa è sicuramente la french manicure, ma esistono anche molte altre Decorazioni in grado di rendere le proprie unghie originali. Sfumata, degradè, spugnetta, ... Leggi su dilei

Country, glamour, vintage: tre diversi temi per le vostre nozze

Il country chic è lo stile proprio delle case di campagna, fatto di oggetti semplici, materiali naturali, cibi genuini. Lo stile country richiama atmosfere bucoliche, punta alla sostanza più che all'a ...

