Scuola, Miozzo (Cts): «Con la riapertura aumenteranno i contagi. L’indice Rt va mantenuto sotto controllo» – La diretta (Di giovedì 27 agosto 2020) Coronavirus, ultime notizie (27 agosto)«I dati di questi giorni sono attesi, conoscevamo e sappiamo qual è il trend. Paghiamo alcune libertà che qualcuno si è preso, contraddicendo indicazioni ormai universali nella lotta a Coronavirus». Così il professor Agostino Miozzo, coordinatore del Comitato tecnico-scientifico (Cts), nel corso della sua audizione alla Camera dei deputati in merito alle prospettive per la ripresa delle attività scolastiche a settembre. Monitoraggio Gimbe, Cartabellotta avverte: «Casi quasi raddoppiati in 7 giorni, risalgono anche i ricoveri: non è il momento di minimizzare»«Guardiamo con attenzione al trend, sapendo che è sotto controllo, anche se i numeri sono in ascesa – ha detto Miozzo -. Ma il ... Leggi su open.online

