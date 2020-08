Chi è Taketo Gohara? Biografia e carriera del produttore discografico e sound designer (Di giovedì 27 agosto 2020) Ecco chi è Taketo Gohara, età e carriera del noto produttore discografico e sound designer giapponese Taketo Gohara è un noto produttore discografico e sound designer giapponese, nato a Milano nel 1975. Ha manifestato la sua grande passione per la musica già da piccolo, ha studiato pianoforte e frequentato le scuole elementari e medie giapponesi a Milano. Si è poi iscritto al Liceo classico Giuseppe Parini. Da ragazzo ha fatto parte di diverse band a Milano come polistrumentista, ha poi frequentato un corso di tecnico del suono. Taketo Gohara dopo aver terminato il liceo ha iniziato a lavorare ... Leggi su nonsolo.tv

