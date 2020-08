Carcere a vita per Brenton Tarrant, l’attentatore di Christchurch (Di giovedì 27 agosto 2020) Brenton Tarrant, 29 anni, il responsabile della strage del 15 marzo 2019 nelle moschee di Christchurch, in Nuova Zelanda, è stato condannato all’ergastolo senza possibilità di libertà condizionale. A marzo il terrorista australiano si era dichiarato colpevole di tutte le accuse contro di lui: 51 di omicidio, 40 di tentato omicidio e terrorismo. “Non vedrai più la luce del giorno”, ha detto il giudice Cameron Mander dell’Alta Corte di Christchurch al momento della lettura della sentenza. “I tuoi crimini – ha proseguito – sono così malvagi che, anche se resterai in custodia fino alla morte, questa pena non sarà sufficiente”. È la prima volta che in Nuova Zelanda viene emessa una condanna così severa. Mario ... Leggi su italiasera

repubblica : Nuova Zelanda, carcere a vita per l'attentatore di Christchurch. Il giudice: 'Pena che non basterà' - RateoC : RT @repubblica: Nuova Zelanda, carcere a vita per l'attentatore di Christchurch. Il giudice: 'Pena che non basterà' - LaSegaleCornuta : @peachyblinders Speriamo! È da carcere a vita se fosse serio - CasaLettori : RT @MarfiaRos: 'Il maresciallo che chiudeva un occhio e lo lasciava frequentare l’osteria, non sapeva che Stefano a ogni ricordo, a ogni di… - AntoniettaPiro : RT @RedattoreSocial: #Suicidi in #carcere, Antigone #Sicilia: “La realtà carceraria va rivista”. Tre detenuti e un agente penitenziario si… -