Bruno Fernandes rivela: “Cristiano Ronaldo mi chiede sempre del Manchester United” (Di giovedì 27 agosto 2020) Presente e passato del Manchester United. Bruno Fernandes parla anche di Cristiano Ronaldo. Il centrocampista portoghese ha commentato ai microfoni del sito ufficiale Red Devils, di essere in contatto con l'asso della Juventus, grande ex del club inglese. Dichiarazioni che fanno ancora brillare gli occhi dei tifosi che, magari, sperano in un clamoroso ritorno di CR7.Bruno Fernandes: "CR7 mi chiede sempre del Manchester United"caption id="attachment 963295" align="alignnone" width="519" Cristiano Ronaldo (getty images)/caption"Giocare in Premier League era il mio sogno. Ho avuto l’opportunità di arrivare al Manchester United e ho realizzato ben due sogni in uno", ha ammesso ... Leggi su itasportpress

ItaSportPress : Bruno Fernandes rivela: 'Cristiano Ronaldo mi chiede sempre del Manchester United' - - Pt_paki : Bruno Fernandes, Ronaldo, Rashford e Martial ?? - sportli26181512 : Stramaccioni, amarcord Udinese: “Bruno Fernandes si è sposato… per merito mio”: Stramaccioni, amarcord Udinese: “Br… - zazoomblog : Stramaccioni retroscena con Bruno Fernandes: “L’ho spinto a sposarsi. Ho insistito tanto e un giorno…” -… - ItaSportPress : Stramaccioni, retroscena con Bruno Fernandes: 'L'ho spinto a sposarsi. Ho insistito tanto e un giorno...' -… -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Fernandes Stramaccioni e la richiesta a Bruno Fernandes: "Volevo che si sposasse" Goal.com Stramaccioni: "Volevo che Bruno Fernandes si sposasse"

L'ex tecnico dell'Udinese rivela la 'strana' richiesta fatta alla star portoghese: "Gli dissi di sposare la sua ragazza, alla fine mi chiamò". Le carriere di Andrea Stramaccioni e Bruno Fernandes si s ...

Stramaccioni e la richiesta a Bruno Fernandes: "Volevo che si sposasse"

L'ex tecnico dell'Udinese rivela la 'strana' richiesta fatta alla star portoghese: "Gli dissi di sposare la sua ragazza, alla fine mi chiamò". Le carriere di Andrea Stramaccioni e Bruno Fernandes si s ...

L'ex tecnico dell'Udinese rivela la 'strana' richiesta fatta alla star portoghese: "Gli dissi di sposare la sua ragazza, alla fine mi chiamò". Le carriere di Andrea Stramaccioni e Bruno Fernandes si s ...L'ex tecnico dell'Udinese rivela la 'strana' richiesta fatta alla star portoghese: "Gli dissi di sposare la sua ragazza, alla fine mi chiamò". Le carriere di Andrea Stramaccioni e Bruno Fernandes si s ...