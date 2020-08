La sorella di Kim ora ha delega su Corea del Sud e Stati Uniti (Di mercoledì 26 agosto 2020) Redazione Un altro indizio sul suo potere, che cresce ogni giorno di più, unito alle voci insistenti - ma non ancora confermate ufficialmente - sullo stato di coma del presidente Kim Jong-un Un altro indizio sul suo potere, che cresce ogni giorno di più, unito alle voci insistenti - ma non ancora confermate ufficialmente - sullo stato di coma del presidente Kim Jong-un. La sorella del leader nord-Coreano, Kim You-jong, sembra avere assunto il controllo di una unità chiave del Partito dei Lavoratori e avrebbe in carico le relazioni con gli Stati Uniti e la Corea del Sud. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa sud-Coreano Jeong Kyeong-doo. Kim Yo-jong avrebbe assunto la guida del dipartimento organizzativo del partito, secondo quanto dichiarato dal ... Leggi su ilgiornale

