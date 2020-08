Call of Duty Black Ops Cold War: Tanti dettagli e primo Trailer (Di mercoledì 26 agosto 2020) L’iconica serie più venduta nella storia di Call of Duty ritorna con il nuovissimo Call of Duty®: Black Ops Cold War. Un sequel diretto dell’originale Black Ops amatissimo dai fan e ambientato nei primi anni ’80, Black Ops Cold War immergerà i giocatori nei meandri dell’universo geopolitico della Guerra Fredda in un’esperienza avvincente nella quale niente è come sembra. Oltre alla Campagna, Black Ops Cold War offrirà un arsenale di armi e attrezzature caratteristici della Guerra Fredda nei nuovissimi combattimenti in Multigiocatore e una nuovissima esperienza di gioco cooperativa Zombi. Sviluppato per le console di nuova generazione da ... Leggi su gamerbrain

