Calciomercato Torino, i granata hanno chiesto Piatek all’Hertha Berlino (Di mercoledì 26 agosto 2020) Calciomercato Torino, i granata hanno chiesto Piatek all’Hertha Berlino: ecco la formula per convincere la società tedesca Il Torino sogna il colpo di mercato. I granata – secondo quanto riportato da Tuttosport in edicola oggi – hanno chiesto all’Hertha Berlino Krzysztof Piatek, ex attaccante del Milan. Il club – si legge – ha proposto alla società tedesca un prestito con diritto di riscatto. Cairo tra l’altro smentisce anche una possibile cessione di Belotti in caso di arrivo del Pistolero: il Gallo non si muoverà da Torino. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

