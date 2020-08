Pensioni, pagamenti di settembre: ecco il calendario (Di martedì 25 agosto 2020) Pensioni, anticipazioni anche a settembrePensioni, il calendario dei pagamentiPensioni, accredito sul conto correntePensioni, anticipazioni anche a settembreTorna su Vale anche per i mesi di settembre e ottobre l'anticipazione del pagamento delle prestazioni per garantire l'accesso contingentato degli utenti nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19. A darne indicazione è il messaggio dell'Inps del 21 agosto 2020, n. 3127 (in allegato). Poste italiane ha comunicato che sarà possibile ritirare le Pensioni a partire da mercoledì 26 agosto. Pensioni, il calendario dei pagamentiTorna su Per quanto riguarda la ... Leggi su studiocataldi

