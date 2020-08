Nuovo bonus fiscale 2020: spetta anche ai lavoratori autonomi? (Di martedì 25 agosto 2020) In base al disposto dell’articolo 1 del Decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito in Legge n. 21 del 2 aprile 2020 le prestazioni lavorative rese dal 1º luglio 2020 percepiranno un Nuovo bonus fiscale 2020 in busta paga sostitutivo del precedente bonus Renzi. La misura, con il preciso scopo di ridurre il peso delle imposte sui lavoratori, si applica con importi diversi a tutti coloro che percepiscono un reddito complessivo IRPEF compreso tra 8 mila e 40 mila euro. Nel calcolo del reddito complessivo si considerano i compensi di ogni categoria, compresi quelli derivanti da attività di lavoro autonomo o libera professione. Una circostanza, quest’ultima, da tenere in considerazione per evitare brutte ... Leggi su leggioggi

Boccia85 : RT @OGiannino: Centri di trasferimento tecnologico a imprese per innovare superando il fai-da-te pulviscolare, riforma ammortizzatori socia… - VittorioGomiero : RT @OGiannino: Centri di trasferimento tecnologico a imprese per innovare superando il fai-da-te pulviscolare, riforma ammortizzatori socia… - gpellarin84 : RT @OGiannino: Centri di trasferimento tecnologico a imprese per innovare superando il fai-da-te pulviscolare, riforma ammortizzatori socia… - DaniBruttini : RT @OGiannino: Centri di trasferimento tecnologico a imprese per innovare superando il fai-da-te pulviscolare, riforma ammortizzatori socia… - fogu_ke : RT @OGiannino: Centri di trasferimento tecnologico a imprese per innovare superando il fai-da-te pulviscolare, riforma ammortizzatori socia… -

Ultime Notizie dalla rete : Nuovo bonus Nuovo bonus Renzi 2020, chiarimenti sulle prestazioni INPS Informazione Fiscale Nuovo bonus fiscale 2020: spetta anche ai lavoratori autonomi?

In base al disposto dell’articolo 1 del Decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito in Legge n. 21 del 2 aprile 2020 le prestazioni lavorative rese dal 1º luglio 2020 percepiranno un nuovo bonus ...

Bonus busta paga 2020: tutti gli esclusi dalla riduzione del cuneo fiscale

Come noto ormai, dal 1° luglio 2020 il famoso bonus Renzi ha cambiato pelle grazie alle modifiche ... i quali non possono quindi beneficiare del nuovo “trattamento integrativo”. Quindi, per le ...

In base al disposto dell’articolo 1 del Decreto legge n. 3 del 5 febbraio 2020 convertito in Legge n. 21 del 2 aprile 2020 le prestazioni lavorative rese dal 1º luglio 2020 percepiranno un nuovo bonus ...Come noto ormai, dal 1° luglio 2020 il famoso bonus Renzi ha cambiato pelle grazie alle modifiche ... i quali non possono quindi beneficiare del nuovo “trattamento integrativo”. Quindi, per le ...