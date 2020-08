Da Skriniar a Brozovic fino a Emre Can e Kanté : come cambia il mercato dell'Inter da Conte ad Allegri (Di martedì 25 agosto 2020) Antonio Conte o Massimiliano Allegri? Il futuro della panchina dell'Inter sembra essere limitato a queste due strade: gli scenari sul mercato Leggi su 90min

FabrizioCossu : Se dovesse andar bene l’incontro tra Conte e Zhang allora Vidal, Kante’ e Giroud saranno i prossimi acquisti dell’I… - _enz29 : @biffi_marco @daddydalbert Skriniar e Brozovic secondo me vanno via a prescindere dall’allenatore - biffi_marco : @daddydalbert @_enz29 Skriniar va venduto lo stesso e preso un altro cc forte, 4 centrali di quel livello per gioca… - DenisMaran : @RBauscia Tonali io lo dò già per preso. Se non escono ne Skriniar ne Lautaro, si cercherà di fare un centrocampist… - cardylove2000mh : Obbiettivi: Tonali 35 milioni Palmieri 30 milioni Kumbulla 30 milioni Giocatori in vendita: Skriniar 60/Ndombele Br… -

Ultime Notizie dalla rete : Skriniar Brozovic Skriniar o Brozovic? Interisti spaccati sulla cessione eccellente Virgilio Sport Calciomercato Inter: scambio Lautaro-Suarez? Le ultime

Inter, il Barcellona pronto a tutto per avere Lautaro Martinez. Il club catalano non si sarebbe rassegnato nella corsa al calciatore nerazzurro e starebbe preparando una nuova offensiva per convincere ...

Allegri Inter, con il tecnico livornese cambierebbe il mercato: il punto

Pensare di investire oltre 180 milioni come avvenuto nella scorsa stagione appare qualcosa di utopistico. La società, nella persona del presidente Zhang, ha tutta l'intenzione di migliorare la rosa a ...

Inter, il Barcellona pronto a tutto per avere Lautaro Martinez. Il club catalano non si sarebbe rassegnato nella corsa al calciatore nerazzurro e starebbe preparando una nuova offensiva per convincere ...Pensare di investire oltre 180 milioni come avvenuto nella scorsa stagione appare qualcosa di utopistico. La società, nella persona del presidente Zhang, ha tutta l'intenzione di migliorare la rosa a ...