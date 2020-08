Impennata nel Cesenate, 8 nuovi casi tra positivi alla festa e di rientro dall'estero (Di lunedì 24 agosto 2020) ... il codice fiscale ed un numero di telefono al quale essere ricontattati; per informazioni sono per l'area del Cesenate l'indirizzo mail prevenzione.ce@auslromagna.it, oppure il numero 338.3542508 ... Leggi su cesenatoday

Agenzia_Ansa : Coronavirus, impennata di casi nel Lazio: 215 in un giorno #ANSA - fattoquotidiano : EMERGENZA COVID Impennata delle ultime 24 ore in Italia: mai così tanti casi dal 16 maggio - news_forlicesen : Impennata nel Cesenate, 8 nuovi casi tra positivi alla festa e di rientro dall'estero - coolserietv : RT @immediatonet: ULTIM’ORA?? Nuova impennata Covid, 46 casi in #Puglia (3 in provincia di #Foggia). Boom nel Barese, 30 contagiati https:/… - immediatonet : ULTIM’ORA?? Nuova impennata Covid, 46 casi in #Puglia (3 in provincia di #Foggia). Boom nel Barese, 30 contagiati -

Ultime Notizie dalla rete : Impennata nel Impennata nel Cesenate, 8 nuovi casi tra positivi alla festa e di rientro dall'estero CesenaToday Al Sesana Montecatini convegno di corse al memorial Rosaspina

Un super convegno di corse all'ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme nel giorno del ricordo di Alessandro Rosaspina. All’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme convegno di corse nel ricordo d ...

Università, capienza ridotta e lezioni ‘prenotate’: calano gli affitti

Il governo ha deciso che le università ripartiranno con la didattica mista: aule piene a metà per garantire il distanziamento, mascherina sempre, prenotazione obbligatoria per andare a lezione. Un seg ...

Un super convegno di corse all'ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme nel giorno del ricordo di Alessandro Rosaspina. All’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme convegno di corse nel ricordo d ...Il governo ha deciso che le università ripartiranno con la didattica mista: aule piene a metà per garantire il distanziamento, mascherina sempre, prenotazione obbligatoria per andare a lezione. Un seg ...