Gioele e Viviana, quella piramide dai sogni infranti (Di lunedì 24 agosto 2020) Gioele e Viviana resteranno sempre avvolti in quella piramide di luce che cercavano sulla loro strada, quella strada già stabilita e dai sogni infranti in quel viaggio il cui ritorno era improbabile, in quell'ultimo viaggio di un amore inseparabile da tutto e da tutti finanche da quella morte violental ma non da quel male oscuro che li ha separati in terra, il vero colpevole di questa tragedia. Al di la di quei fatti e situazioni così tanto minuziosamente descritti in questi giorni (...) - Tribuna Libera / No Home Leggi su feedproxy.google

gaiatortora : Avvocato di Mondello per pietà del piccolo Gioele e della sua mamma la smetta di andare in TV a spiattellare tutti… - Corriere : Ecco perché, secondo la Procura, Viviana Parisi ha ucciso Gioele e si è suicidata - rtl1025 : ?? Le tracce individuate vicino all'autostrada sarebbero di #Gioele Mondello, scomparso con la madre Viviana il 3 ag… - angiuoniluigi : RT @Corriere: Viviana e Gioele, la versione della Procura: è un omicidio-suicidio - ArtBeatIdeas : RT @RassegnaZampa: #VivianaParisi e #GioeleMondello, la versione della Procura: è un omicidio-suicidio -

Ultime Notizie dalla rete : Gioele Viviana Viviana Parisi e Gioele, la versione della famiglia: «Non ha ucciso suo figlio» Corriere della Sera Il papà di Gioele accusa: “Come lo avete cercato mio figlio?” (VIDEO)

Con un post su Facebook il papà di Gioele critica in modo esplicito l’organizzazione delle ricerche del bambino. Accuse che la Procura di Patti pare non aver gradito. “Cinque ore di lavoro di un volon ...

Viviana e Gioele, il medico legale: "Nessuna certezza". La famiglia accusa: "Troppe bugie"

Nessuna certezza ancora sulle cause della morte di Viviana Parisi. "Come ho sempre detto, finché non si avranno risultati di tutti gli accertamenti non si può dire alcunché, non c'è altro da dire", ri ...

Con un post su Facebook il papà di Gioele critica in modo esplicito l’organizzazione delle ricerche del bambino. Accuse che la Procura di Patti pare non aver gradito. “Cinque ore di lavoro di un volon ...Nessuna certezza ancora sulle cause della morte di Viviana Parisi. "Come ho sempre detto, finché non si avranno risultati di tutti gli accertamenti non si può dire alcunché, non c'è altro da dire", ri ...