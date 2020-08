Ennesima tragedia a Roma: pedone investito e ucciso mentre attraversa la strada (Di lunedì 24 agosto 2020) Terribile incidente nella serata di ieri, 23 agosto, intorno alle ore 21:00, in via dei Prati Fiscali, all’altezza di largo Valturnache, dove un uomo è stato investito e ucciso da un’auto guidata da un 30enne italiano. LA DINAMICA Dai primi rilievi sembra che l’uomo stesse attraversando in un punto dove non ci fossero le strisce pedonali. E’ giunta una Toyota, guidata da un 30enne italiano, che lo ha falciato, non lasciandogli scampo: l’uomo, un senzatetto di origine est europea, è morto sul colpo. La vittima non aveva con sé i documenti, quindi non è stata identificata, anche se è stata riconosciuta dai tanti testimoni e passanti: si tratta di un uomo dell’est Europa che frequenta da tempo il quartiere. Per il conducente della Toyota, che si è fermato a ... Leggi su ilcorrieredellacitta

Ultime Notizie dalla rete : Ennesima tragedia Ennesima tragedia a Roma: pedone investito e ucciso mentre attraversa la strada Il Corriere della Città Cesare, 16 anni, nona vittima nel 2020 sulla S.S.106

Lo sgomento dell’Associazione per l’ennesima giovane vita spezzata sulla “strada della morte”. L’Associazione “Basta Vittime Sulla Strada Statale 106” comunica con sgomento e dolore la scomparsa del g ...

Anziano di Capannori annega mentre pesca arselle

Ennesima tragedia in mare in Versilia. Un anziano di 72 anni di Capannori, Andrea Andreucci, è morto annegato mentre pescava arselle in mare, all’altezza del bagno Altro mare 3 a Viareggio. Il dramma ...

