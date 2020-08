Calciomercato Lazio, domani l’incontro decisivo per Muriqi (Di lunedì 24 agosto 2020) Calciomercato Lazio: domani i biancocelesti dovrebbero avere l’incontro decisivo con il Fenerbahce per Muriqi La Lazio è alla ricerca di un attaccante e la ricerca potrebbe terminare domani con l’intesa per Vedat Muriqi. Come riportato da A Spor, infatti, proprio domani potrebbe essere la giornata decisiva per l’intesa tra i biancocelesti e il Fenerbahce. Messo nero su bianco l’affare, l’attaccante dovrebbe subito partire in direzione Roma e poi cominciare la sua nuova avventura in biancoceleste nel ritiro di Auronzo. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24

