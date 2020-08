Viabilità, giornata da bollino rosso sulle autostrade italiane per il controesodo. Le immagini aeree dei rallentamenti in A14 (Di sabato 22 agosto 2020) Viabilità Italia continua il monitoraggio del traffico in questa giornata da bollino rosso, che ha registrato traffico intenso e code su molti tratti autostradali e sulla viabilità statale che collega le località turistiche. Sono diversi i rallentamenti registrati su tutta la rete autostradale, le immagini aeree realizzate dalla polizia di stato si riferiscono alla A14, con rallentamenti e code a tratti tra Poggio Imperiale e Porto Sant’Elpidio e tra Faenza e Castel San Pietro verso Bologna. L'articolo Viabilità, giornata da bollino rosso sulle autostrade italiane per il controesodo. Le immagini ... Leggi su ilfattoquotidiano

