Elezioni Regionali 2020: i candidati delle sette Regioni chiamate al voto (Di sabato 22 agosto 2020) Sabato 22 agosto è il termine ultimo per la presentazione delle liste per le Elezioni Regionali 2020. Si voterà domenica 20 settembre dalle 7 alle 23 e lunedì 21 dalle 7 alle 15. Ufficializzati i candidati delle sette Regioni chiamate al voto, Campania, Liguria, Marche, Puglia, Toscana, Valle d’Aosta e Veneto. I candidati Regione per Regione In Puglia il Governatore uscente, Michele Emiliano, corre per il secondo mandato, sostenuto dal solo Partito Democratico. Italia Viva, Azione e +Europa, infatti, hanno scelto di sostenere Ivan Scalfarotto. Nessun accordo nemmeno con il Movimento 5 Stelle, che appoggerà Antonella Laricchia. Centrodestra ... Leggi su notizieora

matteosalvinimi : Zingaretti, governatore meno apprezzato d’Italia secondo il Sole24ore e famoso per l’acquisto di mascherine fantasm… - DantiNicola : Ci siamo! Oggi abbiamo presentato le liste dei candidati di Italia Viva +Europa per le elezioni regionali in Toscan… - Antonio_Tajani : Amici sono in direzione Pesaro, pronto ad incontrare candidati, elettori e amici delle #Marche. Domani Ancona, Alti… - TwittGiorgio : I sondaggi che silurano Conte Come finiranno le Regionali - simpaol : @Lory0074 @ProfLopalco Sono elezioni regionali. Se si fosse candidato in altre circostanze, non avrei detto nulla.… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Regionali Elezioni regionali Toscana, tornano il simbolo e la bandiera del Pci dopo 30 anni Fanpage.it Trasporti, l'Ass. De Berti vuole «capienza piena sui mezzi, ma con mascherine»

«Mancano solo due settimane all’inizio dell’anno scolastico e ancora centinaia di migliaia di famiglie venete non sanno se i loro figli potranno andare a scuola e con quali mezzi pubblici. Stiamo vive ...

Report Gimbe: “I nuovi contagi aumentati di oltre il 140% nell’ultimo mese”

ROMA – Anche in Italia si sta verificando, come in molte altre zone d’Europa, un consistente aumento dei contagi da Covid-19. Nell’ultimo report della Fondazione Gimbe il nostro Paese conta un aumento ...

«Mancano solo due settimane all’inizio dell’anno scolastico e ancora centinaia di migliaia di famiglie venete non sanno se i loro figli potranno andare a scuola e con quali mezzi pubblici. Stiamo vive ...ROMA – Anche in Italia si sta verificando, come in molte altre zone d’Europa, un consistente aumento dei contagi da Covid-19. Nell’ultimo report della Fondazione Gimbe il nostro Paese conta un aumento ...