Conte voleva dare ragione a un giornalista, pensava dicesse “zero responsabilità dell’allenatore”. Ma la frase era: “Zero tituli” (Di sabato 22 agosto 2020) L'articolo Conte voleva dare ragione a un giornalista, pensava dicesse “zero responsabilità dell’allenatore”. Ma la frase era: “Zero tituli” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

GioC2392 : RT @LucaAndreu: -Bastoni che la società a inizio anno voleva mandare in prestito -Lukaku, Hakimi, Young e Moses arrivati grazie a Conte - S… - Ilmiomare2 : @dunat_basket @sminkionauta @Kataklinsmann @santinilore79 @NusVisitor No no no Lazaro l'ha preso Ausilio che doveva… - PaliilaP : RT @FedericoDeRosa: Teniamo #Conte convinto? Ok. Prendiamo #Allegri? Ok. PER FAVORE però evitiamo UNA cosa: ripetere il secondo anno di Co… - FedericoDeRosa : Teniamo #Conte convinto? Ok. Prendiamo #Allegri? Ok. PER FAVORE però evitiamo UNA cosa: ripetere il secondo anno d… - LucaAndreu : -Bastoni che la società a inizio anno voleva mandare in prestito -Lukaku, Hakimi, Young e Moses arrivati grazie a C… -