Agricoltura, le università in campo per l’irrigazione intelligente (Di sabato 22 agosto 2020) L'Agricoltura intelligente e l'utilizzo sostenibile delle risorse naturali mediante tecnologie innovative a minimo impatto da più di 10 anni sono al centro delle ricerche svolte dall'Università di Trento. Le tecnologie sviluppate hanno già trovato applicazione pratica in numerose sperimentazioni di "Smart Irrigation" in ambito frutticolo e vitivinicolo attive nel territorio trentino, tra le quali l'iniziativa Season in collaborazione con l'azienda agricola Pisoni di Trento nei vigneti della Valle del Sarca. Nuovo impulso - informa l'Ateneo - arriva ora dal coinvolgimento nel progetto "Watertech" del team di ricerca Eledia, guidato da Paolo Rocca, al Dipartimento di Ingegneria e Scienza dell'Informazione dell'Università di Trento.Il progetto è stato, infatti, ammesso al finanziamento da parte del Ministero ... Leggi su ilfogliettone

AdeccoGroupITA : Nasce con l’obiettivo di rinsaldare ulteriormente il binomio #agricoltura e #tecnologia il Master di secondo livell… -

Ultime Notizie dalla rete : Agricoltura università A Matera, agricoltura di precisione per una smart farm grazie alla rete 5G Corriere della Sera