Scuola, volano gli stracci tra la Azzolina e i sindacati. Per il ministro c’è chi sta sabotando l’avvio regolare delle lezioni. Per i confederali sono accuse insensate (Di sabato 22 agosto 2020) Mentre si è in attesa di capire se e come le scuole riapriranno a settembre, l’ultimo scontro ad andare in scena è quello tra Lucia Azzolina e i sindacati. Il ministro si è scagliata contro i sindacati in un’intervista a Repubblica, nella quale ha detto che le scuole riapriranno a settembre nonostante “sia in atto un sabotaggio da parte di chi non vuole che ripartano”. Tradotto: pezzi di sindacato. Immediata è stata la reazione feroce da parte di Cgil e Cisl, che parlano di polemiche “gratuite” e “insensate” che “torneranno indietro come un boomerang”. Per la segretaria della Cisl Scuola, Maddalena Gissi, “condurre una nave è cosa ben diversa dal volerne solo mostrare a tutti i costi la ... Leggi su lanotiziagiornale

Si contano 947 nuovi casi oggi, contro gli 845 di ieri (e i 642 di mercoledì), per un totale di 257.065 persone colpite da Covid-19 in Italia dall'inizio dell'epidemia. Le regioni più colpite sono Lom ...

Di seguito l'intervista al professor Claudio Cricelli, presidente Simg, Società italiana di medicina generale. di Alessandro Malpelo Professor Cricelli, volano i contagi. Come spiega questo increment ...

