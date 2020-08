Epidemia e immigrazione, il Governo potrebbe essere travolto (Di venerdì 21 agosto 2020) Lega e Forza Italia minacciano di denunciare il Governo per Epidemia colposa a causa degli incessanti sbarchi di migranti positivi. Intanto sempre più sindaci di Centrosinistra si ribellano all’Esecutivo giallorosso. Gli sbarchi non si fermano. Lampedusa è ormai a quota 1400 migranti e il rischio sanitario – tanto per i profughi quanto per gli abitanti … L'articolo proviene da leggilo.org. Leggi su leggilo

"Denunceremo il governo attuale per favoreggiamento dell’immigrazione clandestina ed epidemia". Gli avvocati della Lega stanno studiando per avviare questa procedura: ad annunciarlo è Matteo Salvini r ...

"Epidemia colposa". Da Forza Italia a Lega, il governo finisce denunciato

Adesso il livello dello scontro è pronto a essere alzato: visto che gli strumenti della politica e i numerosi atti ispettivi che sono stati presentati continuano a non smuovere la coscienza del govern ...

