Elezioni Regionali, il Partito Democratico presenta la lista (Di venerdì 21 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutopresentata questo pomeriggio, presso la Cancelleria dell’Ufficio centrale circoscrizionale del Tribunale di Avellino, la lista provinciale dei candidati del Partito Democratico per l’elezione del Presidente della Giunta Regionale e del Consiglio Regionale della Campania del 20 e 21 settembre 2020. Sono candidati Rosetta D’Amelio, Presidente del Consiglio Regionale uscente, Maurizio Petracca, Presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale uscente, Antonella Meninno, Presidente del Consiglio comunale di Grottaminarda, e Michelangelo Ciarcia, Amministratore unico di Alto Calore s.p.a. Il Partito Democratico irpino si presenta alla competizione elettorale in Campania come una forza in grado di offrire, con ... Leggi su anteprima24

LegaSalvini : #SALVINI SUL RINVIO DELLE ELEZIONI REGIONALI: 'ATTENTATO ALLA DEMOCRAZIA PER EVITARE SCONFITTA ANNUNCIATA' - LegaSalvini : MATTEO #SALVINI E SUSANNA #CECCARDI OGGI A MARINA DI PISA - FidanzaCarlo : Stamattina al Tribunale di #Ascoli per presentare la lista di @FratellidItalia alle elezioni regionali delle… - baritoday : Ultime ore per presentare le liste delle Regionali: da Senso Civico boom di donne. Italia in Comune con i sindaci d… - angel_other : RT @Storace: #Storace intervista Giorgia #Meloni. “Faremo #Roma grande di nuovo”. E #Conte “ha usato il #lockdown solo per il proprio pote… -

Ultime Notizie dalla rete : Elezioni Regionali Elezioni regionali in Veneto: nove nella corsa contro Zaia Il Mattino di Padova Elezioni: confermata l’esclusione delle liste di Adu VdA, Stella Alpina e M5S VdA

Le liste di Adu Vda, per le regionali, e quelle del M5S Vda e di Stella Alpina, per le comunali di Aosta, restano fuori dalla competizione elettorale. Sono stati, infatti, dichiarati inammissibili e r ...

Regionali - Alla fine Ciarcia è il candidato, Antonella Meninno seconda quota rosa in lista

Una brutta storia con finale scontato e poco edificante. Alla fine, la sfida tra il presidente Alto Calore Michelangelo Ciarcia e Livio Petitto è terminata a favore del primo. La lista Pd in provincia ...

Le liste di Adu Vda, per le regionali, e quelle del M5S Vda e di Stella Alpina, per le comunali di Aosta, restano fuori dalla competizione elettorale. Sono stati, infatti, dichiarati inammissibili e r ...Una brutta storia con finale scontato e poco edificante. Alla fine, la sfida tra il presidente Alto Calore Michelangelo Ciarcia e Livio Petitto è terminata a favore del primo. La lista Pd in provincia ...