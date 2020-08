Ponte ’98, firma un talentuoso centrocampista ex Forza e Coraggio (Di mercoledì 19 agosto 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoDopo le conferme dei calciatori già in rosa, arrivate negli scorsi giorni, e dopo l’arrivo di Vetrone tra i pali, il Ponte ’98 del presidente Fusco piazza un altro colpo di mercato: Alessio Barricella è un nuovo calciatore giallorosso. Classe 2000, centrocampista, Barricella è un volto più che noto per mister Mauro e molti dei suoi compagni vista la precedente esperienza con la Forza e Coraggio. Proprio con la compagine beneventana il millennial aveva debuttato in Promozione due stagioni fa mettendosi in mostra per le sue doti tecniche. Perfetto per il centrocampo a 3, preferisce agire come mezzala ma può essere schierato anche come esterno di attacco. Mister Mauro, quindi, ritrova uno dei tanti giovani lanciati nel corso della sua carriera ... Leggi su anteprima24

