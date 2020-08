Bielorussia, Ue non riconosce elezioni e imporrà sanzioni (Di mercoledì 19 agosto 2020) ROMA (ITALPRESS) – L’Unione europea non riconosce il risultato delle elezioni in Bielorussia, imporrà sanzioni contro i responsabili delle violenze e continuerà a sostenere il popolo che in questi giorni sta protestando. E’ la decisione dei capi di Stato e di Governo dell’Ue che si sono riuniti in videoconferenza proprio per affrontare la questione della Bielorussia. Le conclusioni del vertice sono state annunciate dal presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, in conferenza stampa con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen al termine dell’incontro.“Il nostro messaggio – ha scritto Michel in un tweet poco prima del vertice Ue – è chiaro. La violenza deve fermarsi e deve essere avviato un dialogo pacifico e ... Leggi su ilcorrieredellacitta

TeresaBellanova : Quando sta accadendo in #Bielorussia non ci può lasciare indifferenti e richiede un nostro intervento. Sulle libert… - Agenzia_Ansa : #Bielorussia: Ue non riconosce le elezioni del 9 agosto. 'Non sono state libere e corrette, anzi sono state falsifi… - sandrogozi : Stop immediato a dialogo e accordi finanziari tra #UE e #Bielorussia. Non c'è posto in Europa per dittatori e regim… - IMoresi : RT @bordoni_saker: La #UE, che ospita i due principali animatori delle proteste in #Bielorussia ed un embrione di governo in esilio ed ha a… - SoniaLaVera : RT @domecaruso71: Il IV Reich detesta le elezioni. Meglio non farle come in Italia. Se si fanno e vince un leader sgradito ci sono brogli o… -

Ultime Notizie dalla rete : Bielorussia non Bielorussia, i Paesi Ue: "Non riconosciamo i risultati delle elezioni" la Repubblica Bielorussia, Ue non riconosce elezioni e imporrà sanzioni

ROMA (ITALPRESS) – L’Unione europea non riconosce il risultato delle elezioni in Bielorussia, imporrà sanzioni contro i responsabili delle violenze e continuerà a sostenere il popolo che in questi gio ...

Bielorussia: Confederazione preoccupata

Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si è detto oggi preoccupato per «la situazione tesa» in Bielorussia. La Svizzera chiedere alle autorità di dar prova di moderazione e di liberare i ...

ROMA (ITALPRESS) – L’Unione europea non riconosce il risultato delle elezioni in Bielorussia, imporrà sanzioni contro i responsabili delle violenze e continuerà a sostenere il popolo che in questi gio ...Il Dipartimento federale degli affari esteri (DFAE) si è detto oggi preoccupato per «la situazione tesa» in Bielorussia. La Svizzera chiedere alle autorità di dar prova di moderazione e di liberare i ...