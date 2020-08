Ufficiale: Vicenza, contratto fino al 2023 per Ierardi (Di martedì 18 agosto 2020) Il Vicenza, in una nota Ufficiale, ha comunicato di aver acquistato a titolo definitivo Mario Ierardi, difensore classe ’98 del Sudtirol. Per lui un contratto fino al prossimo giugno 2023. Ufficiale: colpo Mario Ierardi a titolo definitivo dal FC Südtirol Accordo fino al 2⃣0⃣2⃣3⃣ https://t.co/ZIILWMFrkS#forzaVicenza #forzalane pic.twitter.com/yWWthZNKRl — L.R. Vicenza Virtus (@LRVicenza) August 18, 2020 Foto: twitter Vicenza L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

La società LR Vicenza comunica di aver acquistato dal F.C. Südtirol, a titolo definitivo, il diritto alle prestazioni sportive di Mario Ierardi. Il calciatore ha sottoscritto un accordo sino al 30 ...

Gianmaria Zanandrea, difensore centrale classe 1999, è cresciuto invece nelle giovanili del Vicenza per poi vestire le maglie di Genoa e Juventus nelle rispettive formazioni Primavera. Con i ...

