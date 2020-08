Boccia: "Improbabili nuovi lockdown. Ma potrebbero esserci zone chiuse" (Di martedì 18 agosto 2020) AGI - Ci sarà un nuovo lockdown? "Mi sento di escluderlo, ma nessuno al momento può dirlo. potrebbero esserci delle zone chiuse". Così il ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia intervistato a La vita in diretta. "L'Italia è un Paese sicuro ora, ma dobbiamo convivere col Covid. Spero che non ci sia un nuovo lockdown anche perché non potremmo permettercelo, avrebbe un costo troppo alto" per il Paese. potrebbero esserci però "zone chiuse", per evitare l'esplosione di nuovi focolai, "dobbiamo stare attenti. Il Paese dà segni di ripresa, soprattutto grazie al turismo che ha segnato un luglio e una prima ... Leggi su agi

