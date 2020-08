Taranto, bimbo di 20 mesi affoga in piscina. Ricostruita la dinamica della tragedia (Di domenica 16 agosto 2020) Un bambino di appena venti mesi è morto annegato nella piscina di una abitazione privata, a Palagiano, in provincia di Taranto. Secondo quanto riportato dai media locali, il piccolo Michele Maraglino sarebbe sfuggito al controllo dei genitori durante il pranzo di Ferragosto con amici nella loro villa di campagna. Dopo l’accidentale caduta in acqua, inutili i tentativi di rianimazione del bambino da parte del personale del 118. Sulla vicenda stanno svolgendo accertamenti i carabinieri di Palagiano e della compagnia di Massafra. La ricostruzione della Gazzetta del Mezzogiorno Secondo una prima ricostruzione della Gazzetta del Mezzogiorno, il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei suoi genitori e, dopo essere salito su una scaletta alta poco meno di un metro, sarebbe ... Leggi su secoloditalia

