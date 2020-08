New York: è morto Robert Trump, lo annuncia il fratello Presidente (Di domenica 16 agosto 2020) Due giorni fa, il Presidente aveva visitato il fratello in un ospedale di New York e i media avevano definito gravi le sue condizioni, anche se nessun dettaglio sulla malattia di cui soffriva è stato reso noto. Robert Trump avrebbe compiuto 72 anni il prossimo 26 agosto Leggi su firenzepost

SalmanNizami_ : Times Square New york- 'Gali Gali mei shor hai ..! - Corriere : È morto Robert Trump, fratello del presidente Usa. Aveva 72 anni - Corriere : È morto Robert Trump, fratello del presidente Usa. Aveva 72 anni - Affaritaliani : Coronavirus, New York City riapre musei, istituzioni culturali e bowling - harryriedl : RT @Boomieleaks: New York State Senator: -

Ultime Notizie dalla rete : New York Trump, morto il fratello Robert: era ricoverato in gravi condizioni Corriere della Sera È morto Robert Trump, il fratello del presidente Usa: "Era il mio migliore amico"

È morto il fratello minore di Donald Trump, Robert. Era ricoverato in ospedale. Sconosciute le cause del decesso. A darne notizia il presidente degli Stati Uniti in una nota: "È con il cuore pesante - ...

New York: è morto Robert Trump, lo annuncia il fratello Presidente

NEW YORK – E’ morto Robert Trump, 72 anni, fratello più giovane di Donald. Lo ha annunciato in una nota lo stesso presidente degli Stati Uniti. «E’ con il cuore pesante che informo cheil mio meravigl ...

È morto il fratello minore di Donald Trump, Robert. Era ricoverato in ospedale. Sconosciute le cause del decesso. A darne notizia il presidente degli Stati Uniti in una nota: "È con il cuore pesante - ...NEW YORK – E’ morto Robert Trump, 72 anni, fratello più giovane di Donald. Lo ha annunciato in una nota lo stesso presidente degli Stati Uniti. «E’ con il cuore pesante che informo cheil mio meravigl ...