Esodo di Ferragosto: un italiano su 2 ha deciso di mettersi in viaggio (Di venerdì 14 agosto 2020) Più di 1 italiano su 2 (54%) non resta a casa per Ferragosto e ha deciso di mettersi in viaggio per raggiungere parenti e amici, andare in vacanza al mare, in campagna e in montagna o per fare una semplice gita fuori porta. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti/Ixè divulgata in occasione del weekend da bollino rosso sulle strade italiane per il traffico del “capodanno” dell’estate, pesantemente condizionato dagli effetti della pandemia che ha ridotto del 14% gli spostamenti rispetto allo scorso anno. Per un 20% degli italiani – sottolinea la Coldiretti – il Ferragosto 2020 sarà un giorno come tutti gli altri, magari da passare al lavoro per recuperare il tempo perso con il lockdown, e un altro 26% resterà a casa ... Leggi su meteoweb.eu

Buon Ferragosto 2020 GIF di auguri divertenti, simpatiche da condividere su WhatsApp e social network come Facebook, Twitter e non solo, immagini animate per festeggiare questa festività estiva Festeg ...

Mascherine obbligatorie per il Ferragosto, in arrivo l’ordinanza

Weekend di Ferragosto in sicurezza, è questo il piano del sindaco Gianluca Festa che anticipa i contenuti della prossima ordinanza. Dopo i provvedimenti sull’alcool, ha dichiarato il primo cittadino: ...

Weekend di Ferragosto in sicurezza, è questo il piano del sindaco Gianluca Festa che anticipa i contenuti della prossima ordinanza. Dopo i provvedimenti sull'alcool, ha dichiarato il primo cittadino: ...