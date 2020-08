Verstappen ammette: Difficile lottare per il titolo il prossimo anno” (Di giovedì 13 agosto 2020) Alla vigilia del Gp di Spagna di F1, sesta prova del Mondiale, il pilota della Red Bull, l’olandese Max Verstappen, nel corso di una intervista rilasciata al quotidiano Marca, non si fa illusioni dichiarando che anche l’anno prossimo sarà sarà dura competere con le Mercedes: “Non vi racconto una favola: “Continuamo a lavorare per ridurre la differenza e tentare di essere migliori di loro”. Poi l’analisi si fa più precisa: “La distanza dalle Mercedes non è frustrante, ma sarò onesto dicendo che l’unica via da seguire è continuare a lavorare. È Difficile poter pensare al titolo quest’anno, si può però lottare per vincere in gara. Il nostro obiettivo è quello di essere più ... Leggi su sport.periodicodaily

periodicodaily : Verstappen ammette: Difficile lottare per il titolo il prossimo anno” - BarbaraPremoli : Leclerc ammette che lui e Verstappen si odiavano. E condivide l’idea di Elkann - MotoriNoLimits : Leclerc ammette che lui e Verstappen si odiavano. E condivide l’idea di Elkann -

Ultime Notizie dalla rete : Verstappen ammette Verstappen: "Potremmo vincere qualche GP, per il mondiale è dura" Yahoo Eurosport IT Verstappen: “Potremmo vincere qualche GP, per il mondiale è dura”

A ventiquattro ore dalle prime libere a Barcellona, Max Verstappen non si fa illusioni. “La distanza dalla Mercedes non è frustrante – dice a ‘Marca’ – ma è realistico diro che lottare per il Mondiale ...

F1 | Helmut Marko: “I tempi in qualifica della Mercedes sono un po’ strani”

La vittoria di Max Verstappen a Silverstone è stata presa come una boccata di ossigeno per la Formula 1, che rischiava di avere un dominio assoluto della Mercedes senza lasciare nulla agli avversari.

A ventiquattro ore dalle prime libere a Barcellona, Max Verstappen non si fa illusioni. “La distanza dalla Mercedes non è frustrante – dice a ‘Marca’ – ma è realistico diro che lottare per il Mondiale ...La vittoria di Max Verstappen a Silverstone è stata presa come una boccata di ossigeno per la Formula 1, che rischiava di avere un dominio assoluto della Mercedes senza lasciare nulla agli avversari.